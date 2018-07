Noodleburger krijgt plaats op 'Marketplace' 17 juli 2018

02u25 0 Aartselaar Wordt de noodleburger de nieuwe culinaire hype op Tomorrowland? Als het van Xin Lu en Gilles Schepens (beiden 25) uit Aartselaar afhangt wel. De twee vrienden hebben na een geslaagde testcase vorig jaar een plekje veroverd op de 'Marketplace' van camping Dreamville.

Oké, volledig nieuw op Tomorrowland is de noodleburger niet. Maar waar Xin en Gilles vorig jaar hun lekkernij nog aan de man moesten brengen vanuit hun foodtruck, staan ze nu op de enige echte 'Marketplace', in een kraampje van Tomorrowland zelf. Al die duizenden festivalgangers die straks Dreamville binnenstappen, zullen niet naast de eetstand van de noodleburger kunnen kijken.





Hotspot

"De 'Marketplace' is dé hotspot van Dreamville", beseffen Xin en Gilles. "Voor ons is dit dus een enorm mooie upgrade, na de geslaagde test van vorig jaar. We zagen toen al dat onze noodle burger bij veel binnen- en buitenlandse bezoekers in de smaak viel. Hopelijk kunnen we nu, vanaf een meer zichtbare plaats, nog meer kampeerders verrassen."





Drie varianten

Wie niet weet waar hij zich bij een noodleburger aan mag verwachten: denk aan een hamburger, maar dan met twee ambachtelijk gemaakte noodleschijven in plaats van een broodje. "De schijven zijn krokant vanbuiten, zacht vanbinnen en tegelijkertijd heel stevig, zodat de noodles niet uit elkaar vallen. We hebben drie varianten: een burger met rundsvlees, kip en een veggieburger. En alle drie zijn ze natuurlijk superlekker!"





(BCOR)