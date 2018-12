Niveau Chapeau geeft optreden Ben Conaerts

18 december 2018

Het zijn drukke tijden voor de vzw ACH JA. Na de organisatie van de ‘Warmste 24 Uren’ en de deelname aan de kerstmarkt van Aartselaar pakt ze nu weer uit met een optreden. Op vrijdag 21 december is het Rumstse trio Niveau Chapeau te gast in ’t Veurleste. “Dit is meteen ook de afsluiter van ons eerste concertseizoen”, zegt Dirk De Herdt van ACH JA.

De drie leden van Niveau Chapeau hebben het vak geleerd als straatmuzikant, maar duiken ondertussen meer en meer op in cafeetjes, in zomerbars en op braderijen. Ze brengen herkenbare deuntjes in een poging om mensen wat meer op te vrolijk.

Het optreden gaat van start om 21 uur. De toegang is gratis.