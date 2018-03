Nieuwe verbrandingsoven is drie keer zo duur als het MAS 01 maart 2018

02u47 0 Aartselaar Het ziet eruit als een futuristisch ruimteschip, maar in Antwerpen spreken ze van 'het mausoleum van Heylen'. De geplande verbrandingsoven langs de A12 in Wilrijk, een prestigeproject van oud-schepen Philip Heylen (CD&V), kost drie keer zoveel als het MAS. Maar wie wil hem?

Anderhalf jaar geleden zette de Antwerpse afvalintercommunale ISVAG het licht op groen voor de bouw van een hypermoderne verbrandingsoven. Vanaf 2022 kan daar 190.000 ton huisafval per jaar worden verbrand. Het afval wordt omgezet in elektriciteit en warmte.





De oven is een prestigeproject van oud-schepen Philip Heylen. Heylen, die in 2016 afscheid nam van de politiek, is voorzitter van de intercommunale. Na het MAS en het Red Star Line Museum is de oven volgens critici één van de erfenissen die hij wil nalaten aan de Antwerpenaar. Vandaar dat zij de oven ook wel schertsend het mausoleum van Heylen noemen.





Bufferbekken

Maar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft vragen bij het project. "Het probleem is dat de oven wordt gebouwd op een plek waar nu een bufferbekken ligt", legt Marc Florus uit. "Als het zwaar regent, moet het bekken het water vertraagd afvoeren. Anders ontstaat er wateroverlast." Als de plannen niet worden aangepast, zal de VMM een negatief advies geven voor de bouwvergunning.





175 miljoen

Opmerkelijk is ook de kostprijs: 175 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel als de bouw van het MAS of het Havenhuis. Volgens Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws is de oven een symbool van verspilzucht. "Kan het niet een tikkeltje minder megalomaan?"





Intussen groeit het politieke verzet. Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad van Aartselaar unaniem een motie goed om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning. "Wij hebben grote vragen bij ISVAG", zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). "Zoveel afval verbranden bij een woongebied is niet oké." Ze verwacht ook verkeersoverlast.





Heylen, van zijn kant, spreekt van een politiek steekspel. Zo merkt hij op dat Aartselaar via een andere intercommunale IGEAN zelf aandeelhouder is van ISVAG. "Terwijl ze grote nummertjes opvoeren, participeren ze wel in de omzet."





Op 10 maart eindigt het openbaar onderzoek naar de verlenging van de bouwvergunning van de huidige, kleinere oven in Wilrijk. Die moet enkele jaren langer openblijven om de energievoorraad te verzekeren tot aan de komst van de nieuwe oven in 2022.