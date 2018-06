Nieuwe toiletten voor basisschool Cade 19 juni 2018

De tijd dat leerlingen en personeel een beroep moesten doen op verouderde toiletten, is definitief voorbij in de gemeentelijke basisschool Cade. Het oude sanitaire blok werd de voorbije maanden helemaal gestript en vernieuwd.





Het nieuwe sanitaire blok beschikt onder meer over een mindervalidentoilet en een volwaardig toilet voor het personeel. Het kostenplaatje van de werken lag om en bij de 100.000 euro, maar de investering was volgens directeur Kris Kestens broodnodig.





"Uit het tevredenheidsonderzoek dat we bij de ouders doen, kwam de staat van ons sanitair telkens als aandachtspunt naar voren. Niet onterecht, want onze toiletten waren volledig verouderd en de deuren hingen er half uit. Nu hebben we dus eindelijk deftige toiletten, zowel voor onze leerlingen als voor ons personeel." (BCOR)