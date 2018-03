Nieuwe leasingmaatschappij langs A12 24 maart 2018

LeasePlan, een van de grootste leasingmaatschappijen ter wereld, heeft gisteren zijn nieuwe filiaal geopend langs de A12 in Aartselaar. Daar, op de Boomsesteenweg 42, worden zo'n kleine 200 wagens van hooguit drie tot vier jaar oud aangeboden. Elke wagen is uitgerust met de laatste nieuwe veiligheidssystemen, voldoet aan de huidige milieunormen en beschikt over een onderhoudsboekje. Zijn klanten niet tevreden, dan kunnen ze tot twee weken na de aankoop hun geld terugvragen, zonder daarvoor een reden op te geven. "In dit filiaal willen we onze leasewagens een tweede leven geven", zegt managing director Johan Portier van LeasePlan. "Er is een stijgende vraag naar kwaliteitsvolle wagens van drie tot vier jaar oud en we zijn uitstekend geplaatst om op deze trend een antwoord te bieden." Alle informatie is te vinden op de website www.carnext.com.





(BCOR)