Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Ben Conaerts

08 januari 2019

In Aartselaar werd maandagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Van de 23 raadsleden zijn er zeven nieuwkomers. N-VA, dat liefst dertien zetels heeft, levert vijf nieuwe gezichten. Het gaat om Rosanne De Gryse, Yves Hulin, Guido D’Eer, Joris De Bie en Bart De Hertogh. De Bie is de zoon van voormalig schepen Walter De Bie, die jarenlang zetelde voor Open Vld tot hij in 2013 uit de partij stapte. De Hertogh was verkozen als eerste opvolger en vervangt Isabelle Vrancken, die zoals eerder al aangekondigd haar mandaat als provincieraadslid opneemt. Andere nieuwkomers zijn Anse De Weerdt (Groen) en Mike Schuurmans (Vlaams Belang).

Opvallend is dat de gemeenteraad nu al één onafhankelijk raadslid telt: Marijke Vandebroeck liet vorige maand weten Open Vld te verlaten en verder te zetelen als onafhankelijke. In het college van burgemeester en schepenen is weinig veranderd en zitten – met uitzondering van Willy Hameau (sp.a), die niet verkozen raakte – dezelfde schepenen op post als in de vorige legislatuur. Al zal in het najaar van 2022 Eddy Vermoesen (N-VA) of Hilde Heyman (N-VA) wel de fakkel doorgeven aan de jeugd. Jan Van der Heyden (N-VA) blijft gemeenteraadsvoorzitter, maar zal na drie jaar worden opgevolgd door Anouk Beels (N-VA).