Nieuw toneelstuk ATG 25 april 2018

Het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) kruipt binnenkort weer op de planken. De acteurs brengen het toneelstuk 'Mijne vent heeft geen talent', een komedie over een dame die een 'bed & breakfast' wil beginnen. De opvoeringen vinden plaats om 20.15 uur op vrijdag 27 april, om 20.15 uur op zaterdag 28 april en om 14.30 en 20.15 uur op zondag 29 april, telkens in CC 't Aambeeld. Tickets kosten 9,5 euro en zijn te reserveren via tel. 03/877.28.75. (BCOR)