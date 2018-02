NAP-folder wekt wrevel bij N-VA: "Kaakslag voor onze arbeiders" 01 februari 2018

02u33 0 Aartselaar De nieuwste folder van oppositiepartij NAP is bij burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en haar partij in het verkeerde keelgat geschoten. "Het bulkt van de foute cijfers en informatie. Deze flagrante leugens moeten stoppen", aldus N-VA.

Een van de passages waar N-VA over struikelt, gaat over de heraanleg van het voetpad in de Jan Frans Willemslaan. "Jammer genoeg stellen we vast dat, door het aanbrengen van de plantvakken en het niet verplaatsen van de straatverlichting, op bepaalde plaatsen de doorgang met rolstoel of kinderwagen onmogelijk is", schrijft NAP. De titel van het artikeltje: "Jan Frans Willemslaan niet geschikt voor rolstoelgebruikers."





"Onbegrijpelijk", reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). "We zitten daar nog volop met een werfsituatie, die nog een drietal weken zal duren. De nieuwe verlichtingspalen zullen pas op het einde worden geplaatst, als de voetpaden en plantenperken klaar zijn. In de gemeenteraad van oktober hebben we nota bene de budgetswijziging goedgekeurd om al de verlichtingspalen in de Willemslaan te vervangen. NAP weet dit dus perfect, maar wil zogezegde onkunde aankaarten. Een kaakslag voor onze gemeentearbeiders."





Ook in een artikel over de schuldgraad, op de voorpagina van de NAP-folder, bulkt het volgens N-VA van de foute cijfers. "NAP beweert dat de schuldgraad eind 2018, aan het einde van deze legislatuur, liefst 11,27 miljoen euro zal bedragen. Uit cijfers van de financieel beheerder bedraagt de schuld 8,05 miljoen euro eind 2018. NAP zit er liefst 42% naast. Ik roep NAP op terug naar de waarheid te gaan en te stoppen met deze leugens", zegt N-VA-voorzitter Miel Mertens. (BCOR)





