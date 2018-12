N-VA vult mandaten in: nieuwe legislatuur, zelfde gezichten Ben Conaerts

11 december 2018

18u08 2 Aartselaar N-VA heeft de schepenen, gemeenteraadsvoorzitter en fractieleider aangeduid voor de volgende legislatuur. Er wordt in 2019 gestart met dezelfde gezichten als nu. De partij haalde met de verkiezingen een absolute meerderheid.

Schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen en Hilde Heyman verlengen allen hun mandaat. Enkel de protocollaire volgorde van de schepenen wijzigt licht: Vanhecke is voortaan eerste schepen, Lambrecht tweede schepen, Vermoesen derde schepen en Hilde Heyman vijfde schepen. De vierde schepen wordt ingevuld door coalitiepartner Groen.

Ook de bevoegdheidspakketten blijven op enkele kleine verschuivingen na hetzelfde. Lambrecht krijgt de bevoegdheid Dierenwelzijn erbij, maar ziet wel ICT en Digitalisering doorgeschoven worden naar Vermoesen. Heyman krijgt er met Seniorenbeleid en Woonbeleid nog twee extra taken bovenop. Sophie De Wit, die burgemeester blijft, wordt ook bevoegd voor Personeel, Burgerlijke stand en Ruimtelijke Ordening.

Pas in het najaar van 2022 duikt er een nieuw N-VA-gezicht in het college op. Dan worden zowel Eddy Vermoesen als Hilde Heyman 70 jaar en zal één van hen de fakkel doorgeven aan de jeugd. Wie van de twee schepenen plaats maakt, zal in 2022 worden beslist.

Gemeenteraadsvoorzitter

De 73-jarige Jan Van der Heyden blijft gemeenteraadsvoorzitter en zal de eerste drie jaar de raad in goede banen leiden. Daarna geeft hij de hamer door aan raadslid Anouk Beels. Paula De Leeuw blijft leider van de N-VA-fractie, die vanaf 2019 uit dertien leden zal bestaan.

“We sturen een team met heel wat ervaring op het voorplan, maar denken tegelijkertijd ook al aan de toekomst”, zegt N-VA-voorzitter Miel Mertens. “We hebben de luxe dat we binnen onze dertien raadsleden heel wat jonge, getalenteerde en ambitieuze mensen hebben.”