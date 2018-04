N-VA verwelkomt drie nieuwe gezichten 12 april 2018

N-VA Aartselaar heeft zijn bestuur versterkt met drie nieuwe leden: Latoya Nauwelaers (22), Joris De Boeck (48) en Yves Hulin (45).





Latoya Nauwelaers is ondanks haar jonge leeftijd een bezige bij in de gemeente. Ze geeft leiding in de KLJ, is vrijwilliger bij de jeugdhuiswerking De Leonaar en was de voorbije zomers hoofdanimator op de Aartselaarse speelpleinen. Yves Hulin was lange tijd voorzitter van wijkraad Lindenbos en is er nu nog steeds penningmeester. Hij is ook oprichter en coördinator van het BIN Lindenbos en coach bij Aartselaar BBC. Joris De Boeck groeide op in Aartselaar, maar verhuisde daarna naar Waasmunster, waar hij ondervoorzitter was van het lokale N-VA-bestuur. Enkele jaren geleden keerde hij terug naar Aartselaar en nu woont hij in Kamersveld in de wijk Bruynenbaert. "We zijn ontzettend blij dat deze drie toppers N-VA Aartselaar komen versterken. Weldra kondigen we nog nieuwe spraakmakende namen aan", zegt huidig burgemeester en lijsttrekker Sophie De Wit (N-VA). (BCOR)