N-VA pleit voor overkoepelende visie rond baanwinkels A12 Ben Conaerts

11 maart 2019

13u32 0 Aartselaar N-VA pleit voor een overkoepelende visie rond de baanwinkels aan de A12 en N177. Momenteel houden er volgens de partij verschillende gemeenten aan de A12 er verschillende visies op na. “De ene gemeente weigert een bouwvergunning, terwijl de andere datzelfde project een kilometer verderop gewoon vergunt.”

De provincie Antwerpen werkt voor belangrijke straten met veel baanwinkels een overkoepelende visie uit waarbinnen elke overheid kan werken. Vorige legislatuur werden de N10 en N70 reeds geselecteerd als pilootprojecten. N-VA hoopt dat nu ook voor de A12/N177 zo’n bovenlokale visie kan worden ontwikkeld. “Op dit moment houden de verschillende gemeenten er verschillende visies op na in hun ruimtelijke ordening”, stelt het Aartselaarse provincieraadslid Isabelle Vrancken (N-VA) vast. “Terwijl de ene gemeente de KMO-verordening streng interpreteert en enkel bouwvergunningen toestaat voor KMO zonder intensieve loketfunctie, proppen andere gemeenten hun grondgebied vol met baanwinkels die heel wat verkeer genereren. Als elke gemeente zo redeneert, slippen de A12 en de N177 binnen de kortste keren volledig dicht.”

Zeker met de aangekondigde herinrichting van de A12 en de N177 is het volgens Vrancken hoog tijd dat de neuzen van de gemeentebesturen in dezelfde richting worden gezet. “De gemeenten en de Vlaamse overheid buigen zich nu over plannen om de A12 en N177 drastisch te herinrichten. In 2021 zou volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de schop in de grond kunnen gaan. Natuurlijk zal men zijn doel voorbijschieten als de N177 alsnog wordt volgebouwd met baanwinkels die veel bijkomend verkeer genereren. De visie rond de baanwinkels en studie rond de herinrichting lopen dus best parallel. Ik hoop dat de hogere overheid samen met de gemeenten en alle betrokken actoren rond de tafel gaan zitten. Momenteel is de provincie de bevoegde overheid daartoe, dus het lijkt me zinvol dat zij hier haar rol opneemt.”