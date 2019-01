N-VA houdt nieuwjaarsreceptie Ben Conaerts

17 januari 2019

N-VA Aartselaar organiseert op vrijdag 18 januari haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Iedereen is vanaf 20 uur welkom in het CC ’t Aambeeld om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er zijn toespraken van Miel Mertens, voorzitter van N-VA Aartselaar, en van burgemeester Sophie De Wit (N-VA). Er worden hapjes en drankjes voorzien en de toegang is gratis.