N-VA heeft volledige kieslijst rond 05 juli 2018

De Aartselaarse N-VA heeft zijn huiswerk voor de verkiezingen klaar. De partij rond huidig burgemeester en lijsttrekster Sophie De Wit heeft haar volledige kieslijst rond. Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht kreeg de tweede plaats toegewezen, terwijl OCMW-voorzitter Hilde Heyman en schepen van Jeugd Mark Vanhecke respectievelijk op plaats drie en vier prijken. In de eerste kolom vinden we verder nog gemeenteraadslid Anouk Beels (plaats 5), OCMW-raadslid Guido D'eer (9) en Joris De Bie (11). Fractieleidster Paula De Leeuw staat op plaats twaalf, gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden prijkt op plaats dertien en schepen van Financiën Eddy Vermoesen vervult de rol van lijstduwer. Gemeenteraadsleden Blondje Joosten en Jos Mertens willen kansen bieden aan de jongeren en komen niet langer op.





Met twaalf nieuwe namen trekt N-VA ook de kaart van de verjonging. Een van de opvallendste nieuwkomers is misschien wel de 27-jarige Wannes Oksuz, uitbater van het bekende Aartselaarse café Derby. Hij is van Assyrische afkomst, groeide op in Antwerpen en woont sinds enkele jaren samen met zijn vrouw en kind in Aartselaar. "De voorbije jaren heb ik een zeer positieve verandering in Aartselaar gemerkt en daar werk ik graag aan mee. Een cafébaas aanspreken is voor veel mensen toch nog een stuk laagdrempeliger dan rechtstreeks naar een burgemeester of schepen stappen", legt Wannes uit. (BCOR)