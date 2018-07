N-VA Aartselaar start met jongerenafdeling 17 juli 2018

De N-VA-afdeling van Aartselaar heeft voortaan ook haar eigen jongerenafdeling. "We willen jeugdige geïnteresseerden dichter bij de politiek brengen", zegt voorzitter Joris De Bie. Het opstartbestuur bestaat uit vier bestuursleden: voorzitter Joris De Bie, ondervoorzitter Isabelle Vrancken, penningmeester Latoya Nauwelaers en secretaris Sylvie Dessoy. Schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) is aangesteld als peter van de afdeling. "We merken dat er in Aartselaar steeds meer interesse is van jongeren voor de politiek in het algemeen en de N-VA in het bijzonder", zegt voorzitter Joris De Bie, de zoon van huidig onafhankelijk gemeenteraadslid en voormalig schepen Walter De Bie. (BCOR)