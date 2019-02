N-VA Aartselaar kiest nieuw bestuur Ben Conaerts

20 februari 2019

15u12 0

N-VA Aartselaar heeft haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen gehouden. Miel Mertens werd unaniem door de leden aangeduid om zichzelf op te volgen als voorzitter. De partij heeft met Bart De Hertogh wel een nieuwe ondervoorzitter.

Verder werden drie nieuwkomers als bestuurslid verkozen. Het gaat om Kris Vandromme, Johan Lyssens en Ronny Van Hee. Kris Vandromme is kinesist en eigenaar van Dance Duplex in Aartselaar, waar wekelijks duizend dansers hun hobby komen beoefenen. Johan Lyssens is docent in financieel management en werkt als Consultant en Finance trainer. Ronny Van Hee tot slot is zaakvoerder bij Vehatec – Vehabuild, gespecialiseerd in renovaties.

Met de bestuursverkiezingen besloten ook enkele oudgedienden te stoppen met hun engagement. Het gaat om gewezen gemeenteraadsleden Jos Mertens, Blondje Joosten en Anne Van Ruyssevelt, en bestuursleden Eric Vanseuningen en Sylvie Dessoy.

Verder zetelen alle mandatarissen automatisch in het bestuur van N-VA Aartselaar. Het gaat om burgemeester Sophie De Wit, schepenen Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, Eddy Vermoesen en Hilde Heyman, gemeenteraadsleden Paula De Leeuw, Anouk Beels, Rosanne De Gryse, Yves Hulin, Joris De Bie, Jan Van der Heyden, Guido D’eer en Bart De Hertogh, BCSD-lid Nicole Caremans en provincieraadslid Isabelle Vrancken.

Daarnaast verlengden ook bestuursleden Katleen Van Hove, Werner Jorens, Paul De Wilde, Joris De Boeck, Tom Van Linden, Latoya Nauwelaers en Geert Baudewijns hun mandaat op de bestuursverkiezingen.

De nieuwe bestuursploeg van N-VA Aartselaar telt nu in totaal 26 bestuursleden.