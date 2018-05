Muzikaal talent op het podium 18 mei 2018

De vzw ACH JA, bekend van het jaarlijkse Music for Life-evenement 'De Warmste 24 Uren', zet vanavond lokaal muzikaal talent in de kijker. Zangeres Roos Gysel (14) en gitarist Thibo Lacasse (16) leerden elkaar kennen op school en delen sindsdien hun passie voor muziek. "Een van onze doelstellingen is de ondersteuning en promotie van jong aanstormend talent", zegt Dirk De Herdt. "Het optreden van Roos en Thibo kan je volledig in deze optiek kaderen. Voor Roos is zingen superbelangrijk in haar leven, en Thibo speelt al gitaar sinds zijn achtste. Het minste wat je dus kan zeggen is dat deze jongeren erg gedreven zijn." Vanavond staan Roos en Thibo omstreeks 21.30 uur samen op het podium in 't Veurleste. De inkom is gratis. (BCOR)