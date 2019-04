Motorrijder (55) overlijdt na klap tegen paal Toon Verheijen Sander Bral

01 april 2019

23u02 1 Aartselaar Een 55-jarige motard uit Wommelgem is om het leven gekomen bij een ongeval in Aartselaar. Maandagavond kort na 22 uur verloor Marc M. om een nog onbekende reden de controle over zijn motor en kwam zwaar ten val. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Barones Ludwina de Borrekenslaan met de James Ensorlaan in Aartselaar. De 55-jarige Wommelgemnaar, een bekende zaakvoerder uit de buurt, maakte wellicht een verkeerd manoeuvre in de bocht, waardoor hij hard tegen een paal reed. Marc M. werd door de klap in een haag van een voortuin gekatapulteerd. Zijn motor belandde in de tuin. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de man kon niet meer gered worden.

Het parket van Antwerpen liet een verkeersdeskundige ter plaatse komen om de omstandigheden te onderzoeken. Er zou niemand anders betrokken zijn bij het ongeval. Terwijl hulpdiensten en parket hun werk deden, zette de lokale politie het kruispunt af.