Molen van 't Heiken krijgt facelift in augustus 29 juni 2018

De molen van 't Heiken krijgt in augustus een langverwachte opknapbeurt. Hoog tijd, volgens oppositiepartij NAP. "Het gemeentebestuur had ambitieuze plannen, maar tot nog toe is er niet veel gebeurd."





De molen van 't Heiken, aan de Reetsesteenweg, is meer dan 200 jaar oud en dus een uiterst waardevol stuk erfgoed in Aartselaar. Maar niemand kan ontkennen dat de oude korenmolen er momenteel ietwat verwaarloosd bijstaat. Oppositieraadslid Kris Wils vroeg de voorbije gemeenteraad dan ook wanneer het gemeentebestuur in gang schiet. "In het beleidsplan kunnen we lezen dat er herstellings- en onderhoudswerken nodig zijn om de molen in optimale staat te houden. Er waren ambitieuze plannen, maar er is tot op vandaag nog niet veel gebeurd", merkt Wils op.





Schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA) weerlegt die stelling. "Sinds augustus 2014 beschikken we in Aartselaar over een deskundige Patrimonium. Maar de administratieve molen vordert zeer langzaam. Intussen is er in samenspraak met een molinoloog wel een beheersplan opgemaakt dat door Erfgoed Vlaanderen is goedgekeurd. Dat betekent dat we voor alle werken aan de molen kunnen rekenen op een subsidie tot 80 procent. De eerste werkzaamheden staan gepland voor augustus. Dan zullen er al enkele onderhoudswerken kunnen worden uitgevoerd." (BCOR)