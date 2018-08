Miss Fashion-finaliste speelt mee in theaterspektakel 18 augustus 2018

02u30 0 Aartselaar Het gaat snel voor de 18-jarige Caro Scheirens. Niet alleen schopte ze het recent tot finaliste in Miss Fashion, ze mag binnenkort ook schitteren op de bühne. Ze heeft namelijk een rol te pakken in het theaterspektakel Karmeliet, dat op 23 augustus in première gaat aan het kasteel van Opdorp.

"Ik speel mee als figurant en danseres", legt Caro uit. "Ik denk dat ik meer dan de helft van de voorstelling op het podium sta. Voor mij is het een droom die werkelijkheid wordt. Ik heb negen jaar dansschool gedaan bij Dansstudio IJvi Hagelstein in Schelle. Zo'n 2,5 jaar geleden ben ik daarmee gestopt, maar ik ben blij dat ik alsnog iets met mijn danservaring kan doen. Het wordt de allereerste keer dat ik in zo'n theaterspektakel mag dansen. Ik ben choreograaf Hakan Quintelier en regisseur Stijn De Wolf heel dankbaar dat ze me deze kans hebben willen geven."





Karmeliet vertelt de ontstaansgeschiedenis van het Karmelietenbier ten tijde van de 17de eeuw en maakt daarbij gebruik van meer dan honderd acteurs en figuranten. Alle info is te vinden op de website





www.theaterspektakel-karmeliet.be. (BCOR)