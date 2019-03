Minister Bourgeois wil Solhofdreef beschermen als dorpsgezicht Ben Conaerts

21 maart 2019

13u31 0 Aartselaar De Solhofdreef, aan de zuidoostrand van het park Solhof, krijgt de voorlopige status van beschermd dorpsgezicht. Dat gebeurt na een beslissing van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA).

“De Solhofdreef heeft een geschiedenis die teruggaat tot de negentiende eeuw. Tegenwoordig heeft de Solhofdreef door haar omvang een beeldbepalend karakter in de omgeving van het domein Solhof. Dit bepalend dorpsgezicht willen we bewaren”, zegt bevoegd minister-president Geert Bourgeois.

De Solhofdreef, die aan de zuidoostrand van park Solhof ligt, heeft een lengte van 260 meter en bestaat uit een enkele beukendreef. De bomen zijn geplant op de onverharde wegberm langs de asfaltweg, met een tussenafstand van 10 meter in de rijen en 7 meter tussen de rijen.

Openbaar onderzoek

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is tevreden met de beslissing van Bourgeois. “Met de streekvereniging Zuidrand zetten we sinds enkele jaren hard in op onze groene omgeving, erfgoed en toerisme. De bescherming van het uitzicht in de Solhofdreef is daarin een belangrijke stap.”

Het gaat wel slechts om een voorlopige bescherming. Het gemeentebestuur zal nog een openbaar onderzoek organiseren dat iedereen de kans geeft om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Binnen negen maanden beslist Bourgeois over een definitieve bescherming.