Mia Moortgat krijgt plaats op CD&V-provincieraadslijst 27 juli 2018

Mia Moortgat (CD&V) heeft de zesde plaats toegewezen gekregen op de provincieraadslijst van CD&V. Zij is na een zelfstandige carrière van 33 jaar sinds 2000 gemeenteraadslid in Aartselaar. "Als 66-jarige kent ze de noden, zorgen en behoeften van senioren zeer goed", klinkt het bij CD&V. Eerder was al bekend dat Moortgat de tweede plaats zal bekleden op de kartellijst van CD&V-NAP, na lijsttrekker Kris Wils (NAP). (BCOR)