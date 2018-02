Meteen vol huis verwacht voor nieuwe sportchalet NIEUWBOUW NET OP TIJD KLAAR VOOR VOETBALDERBY ZONDAG BEN CONAERTS

21 februari 2018

02u24 0 Aartselaar De bouw van de sportchalet is zo goed als klaar. Vrijdag opent de gloednieuwe brasserie 't Sportzicht voor het eerst de deuren. Zondag, met de derby tussen SV Aartselaar en Schelle Sport, wordt er meteen een pak volk verwacht.

De nieuwe sportchalet mag gezien worden, zoveel is zeker. Het gebouw, goed voor een vloeroppervlakte van zo'n 1.800 vierkante meter, bestaat uit een beneden- en een bovenverdieping. Beneden vind je onder meer acht kleedkamers, twee scheidsrechterskleedkamers, een sanitair deel, een vergaderruimte en zes binnenpetanquebanen voor de lokale petanqueclub. Op de bovenverdieping bevindt zich de gloednieuwe brasserie 't Sportzicht, die opgesplitst is in twee delen.





"Fenomenaal zicht"

"Eén deel zal gebruikt worden als brasseriedeel, terwijl het andere meer als cafédeel zal worden ingericht", zegt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA). "De grote troef hier is het fenomenale zicht dat je hebt op de omliggende voetbal- en tennisterreinen en de atletiekpiste. Het ruime buitenterras dat de brasserie omgeeft, is bij warm weer de ideale locatie om uit te kijken op het sportgebeuren. Bovendien wordt er boven op de gemeentelijke loods, die in de nieuwbouw werd geïntegreerd, nu nog volop een tribune aangelegd."





"Hopeloos verouderd"

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is trots op het nieuwe complex. "Als je ziet met welke faciliteiten onze sportclubs zich de voorbije jaren moesten behelpen, hebben we hiermee een flinke stap vooruit gezet. De gebouwen waren hopeloos verouderd, de daken waren stuk en de kleedkamers en het sanitair verkeerden in een schandalige toestand. Met de nieuwe chalet bieden we onze sportclubs de accommodatie die ze verdienen en wordt sporten in onze gemeente weer een stuk aangenamer."





Speciale brunch

In de chalet zullen de tennis- voetbal-, atletiek- en petanqueclub hun onderkomen vinden. Vrijdag doet brasserie 't Sportzicht de deuren open en zal het grote publiek voor het eerst de nieuwe accommodatie kunnen ontdekken. Zondag staat er met SV Aartselaar - Schelle Sport al meteen een heuse streekderby op het programma en wordt er een massa volk verwacht. De voetbalclub pakt voor de gelegenheid uit met een speciale brunch in de brasserie.





3,15 miljoen euro

"De officiële opening is gepland voor juni", zegt Bart Lambrecht. "We willen daarmee wachten tot de buitenaanleg is voltooid. Daartegen zouden ook alle sportclubs hier goed en wel moeten zijn ingetrokken. De voetbalclub verhuist komend weekend al, de tennisclub start met haar werking pas in april en de petanqueclub wil eerst haar wintertornooi nog afwerken op haar huidige locatie aan de A12."





Over de kostprijs van het project is intussen al erg veel inkt gevloeid, met aanhoudende kritiek vanuit de oppositie. "Het gebouw kost 3,15 miljoen euro", zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA). "Voor de inrichting betalen we zo'n 250.000 euro en voor de buitenaanleg nog eens 500.000 euro. Dat is niet weinig, maar met het eisenpakket dat wij hadden, is dit onvermijdelijk het bedrag waar je op uitkomt. Als we een lagere kostprijs hadden gewild, hadden we zaken moeten schrappen."