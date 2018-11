Meisje (14) belandt onder wielen van vrachtwagen, slachtoffer zwaargewond Toon Verheijen

14 november 2018

18u39 0 Aartselaar Een veertienjarig meisje is vandaag in de late namiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Bist en de Boomsesteenweg in Aartselaar.

Het ongeval gebeurde iets na 17 uur op het kruispunt van de Bist en de Boomsesteenweg. Het meisje belandde bij het oversteken van de rijbaan onder de wielen van een vrachtwagen en geraakte zwaargewond. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Om ter plaatse de eerste zorgen toe te dienen werd er een scherm geplaatst door de brandweer. Even was er grote angst dat het meisje ook in levensgevaar zou verkeren, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De verkeershinder bleef al bij al beperkt.