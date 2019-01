Matteo (12) is voor derde jaar op rij de beste op voetbalstage Belgium Got Skills Ben Conaerts

17u04 0 Aartselaar De 12-jarige Matteo Retorta Chaves is opnieuw in de prijzen gevallen op de voetbalstage Belgium Got Skills gewonnen. Voor de jonge Aartselarenaar is het al zijn derde overwinning op rij.

Matteo Retorta Chaves kan op zijn twaalfde al mooie adelbrieven voorleggen. Hij speelt voetbal bij KV Mechelen, loopt school op de topsportschool in Wilrijk en wist zopas voor de derde keer op rij de voetbalstage Belgium Got Skills te winnen. Ook opvallend: Matteo was de beste in zijn leeftijdscategorie, terwijl hij volop in revalidatie is en niet eens zijn normale niveau haalt. Als prijs mag hij zich opmaken voor een reis naar Madrid en een bezoek aan Real Madrid.

“Dat is mijn favoriete club”, glimlacht Matteo. “Als Real nu nog Eden Hazard koopt, zou het helemaal mooi zijn. Hij is mijn favoriete speler. Ik speel op zijn positie en beschouw hem als een voorbeeld. Het zou mooi zijn als ik in zijn voetsporen kan treden, al besef ik natuurlijk dat ik nog heel veel moet leren. Ik train twee keer per week op de Topsportschool en vier keer per week op KV Mechelen.”

“Het leven van Matteo staat echt in het teken van voetbal”, zegt papa Miguel. “Als we hem niet tegenhouden, zou hij zelfs binnen in huis staan voetballen. Ik heb geen idee waar hij zijn talent vandaan heeft. Ik heb zelf ook gevoetbald, maar Matteo is beter dan ik.”