Marijke Vandebroeck verlaat Open Vld: “Te veel blokkades” Ben Conaerts

13 december 2018

19u31 0 Aartselaar Opschudding bij de lokale afdeling van Open Vld: nog geen twee maanden nadat ze verkozen raakte, stapt Marijke Vandebroeck (58) uit de partij. “Ik ervaar een gebrek aan groepsgevoel”, verklaart ze. “Puur opportunisme en eigenbelang”, vindt Open Vld-voorzitter Glenn Anné.

“Sinds het nieuwe bestuur van Open Vld in 2012 het roer overnam, is het voor mij een voortdurende zoektocht geweest om mijn plaats te vinden binnen deze groep”, vertelt Marijke Vandebroeck. “Steeds heb ik gevochten om, binnen dit hernieuwde Open Vld, op constructieve wijze mee te bouwen aan een zorgzaam Aartselaar. Maar als je te veel blokkades ervaart, moet je je conclusies trekken. Daarom heb ik na rijp beraad beslist om Open Vld te verlaten. Ik denk dat ik mijn doelstellingen beter kan realiseren los van enige partijpolitieke structuur.”

“Deze beslissing is niet het gevolg van een of andere specifieke gebeurtenis”, benadrukt Vandebroeck. “Het is een langzaam groeiend proces geweest dat me tot dit inzicht heeft gebracht. Algemeen kan je zeggen dat ik een gebrek aan groepsgevoel heb ervaren. Maar ik wil naar niemand natrappen en ik voel geen enkele rancune. Ik neem mijn beslissing met een zuivere positieve ingesteldheid. Ik wens iedereen te bedanken die me de voorbije jaren met woord of daad heeft gesteund. Vanaf volgende legislatuur zal ik zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid en over de partijgrenzen heen meewerken aan een beter Aartselaar.”

Met Marijke Vandebroeck verliest de liberale fractie een flinke brok ervaring. Vandebroeck is al sinds 1994 lid van de partij en heeft er twaalf jaar ondervoorzitter van het OCMW, zes jaar als schepen en zes jaar als gemeenteraadslid opzitten. Daarnaast is ze bekend als drijvende kracht achter Aartselaar helpt Aartselaar (AhA), een organisatie die met tal van kleinschalige projecten van Aartselaar een warmere gemeente wil maken.

Met de jongste verkiezingen behaalde Vandebroeck 215 voorkeurstemmen en werd zij de vierde verkozene van Open Vld. Dat ze uitgerekend nu al het schip verlaat en ervoor kiest om haar mandaat op te nemen, neemt voorzitter Glenn Anné haar niet in dank af. “Voor de tweede keer op rij (na Walter De Bie in 2013, red.) zitten we met iemand die eerst deelneemt aan de verkiezingen en dan de partij in de steek laat. Als je twijfelt, waarom beslis je dan om op de lijst te gaan staan? Dit ruikt naar opportunisme en eigenbelang”, aldus Anné, die het opstappen van Vandebroeck wel zag aankomen.

“Dit is iets wat al jarenlang aan het sluimeren was en in de lucht hing. Na de verkiezingen zijn we met alle verkozenen en de eerste drie opvolgers samengekomen en heeft Marijke te kennen gegeven dat ze sowieso niet als onafhankelijke zou gaan zetelen. We betreuren het dat zij op haar beslissing is teruggekomen, dat zij de plaats inneemt van eerste opvolger Jan Guns en dat zij er daarmee voor zorgt dat we het volgende legislatuur met een zetel minder moeten doen.”