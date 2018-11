Maar één kandidaat voor Prins Carnaval Marc Van Dingenen mag in 2019 als Marco I scepter zwaaien over stoet Ben Conaerts

15 november 2018

14u52 0 Aartselaar Antwerpenaar Marc Van Dingenen (55) wordt volgend jaar de nieuwe Prins Carnaval in Aartselaar. Hij was de enige kandidaat om het prinsenpaar Morris I en Carine I op te volgen. “Het is hoog tijd dat er vers bloed bijkomt. Anders sterft het carnaval uit”, beseft hij.

Het zag er lange tijd naar uit dat het Aartselaarse carnaval het volgend jaar opnieuw zonder Prins Carnaval zou moeten stellen. Maar op het laatste nippertje stelde Marc Van Dingenen zich kandidaat. Hij zal in 2019 als Marco I over de stoet de scepter zwaaien en wordt mee het uithangbord van het plaatselijke carnavalsfeest.

“Ik ben woonachtig in Antwerpen, maar ben al negen jaar lid van carnavalsvereniging De Stannewieken”, zegt hij. “Ik was al langer geïnteresseerd om prins te worden, maar ik had geen zin om de strijd te moeten aangaan met andere kandidaten. Daar stop je veel energie en geld in, terwijl je niet eens zeker bent van de uitkomst. Het budget dat ik anders in de voorselectie zou steken, steek ik liever in het carnavalsfeest zelf. Dus toen ik hoorde dat er geen kandidaten waren voor volgend jaar, heb ik niet getwijfeld.”

Uitlaatklep

Marco I is graag gezien in het plaatselijke carnavalsleven. Hij is nauw bevriend met Karel Segers, de uitbater van PC Wolffaertshof, en draagt het carnaval een warm hart toe. “De laatste vijf jaar is de carnavalsmicrobe alleen maar groter geworden. Ik vind het prachtig hoe je je tijdens carnaval allerlei zottigheden kan veroorloven waarvoor je anders scheef bekeken zou worden.”

“Als Prins Carnaval heb je natuurlijk wel wat verplichtingen”, vervolgt Marco I. “Je wordt verwacht aanwezig te zijn op de stoeten in de omringende gemeenten, je moet af en toe eens trakteren, je hebt een eigen praalwagen en kostuum nodig… Daar kruipt ontzettend veel geld in. Gelukkig heb ik al een beetje opzij gezet en kan ik terugvallen op de steun van de Stannewieken. Zij weten wat je moet doen en waar je kan aankloppen om wat geld in het laatje te krijgen.”

Vers bloed

“Ik zie mijn prinsenschap voorlopig wel maar als eenmalig. Ik heb op dit moment niet de ambitie om een tweede of derde keer prins te worden. Maar je weet natuurlijk nooit. Had je me zes jaar geleden gezegd dat ik hier Prins Carnaval zou worden, zou ik je ook raar bekeken hebben”, lacht de Antwerpenaar, die zich wel zorgen maakt over de toekomst van het carnaval.

“Er zijn alsmaar meer gemeenten waar er geen carnavalsstoet meer bestaat”, stelt hij vast. “Bovendien zien we dat het carnaval – ook in Aartselaar – vooral wordt gedragen door de oudere generatie, terwijl er geen vers bloed bijkomt. Daar moet dringend iets anders aan veranderen, want anders zou het kunnen dat er hier over vijf jaar geen carnavalsstoet meer is. En het zou toch wel heel jammer zijn als die mooie traditie zou uitsterven.”