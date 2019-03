Lieven Debrauwer komt zingen in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

22 maart 2019

Cineast Lieven Debrauwer is op maandag 25 maart te gast in CC ’t Aambeeld. Debrauwer is bekend als regisseur van onder meer ‘Pauline en Paulette’ en ‘Confituur’. Maar als kind wou hij altijd cabaretier worden en nu verwezenlijkt hij eindelijk zijn droom. Debrauwer komt liedjes brengen uit het repertoire van ondermeer Jenny Arean, Jasperina de Jong, Henk Elsink, Toon Hermans, Annie M.G. Schmidt, Wim Sonneveld en Conny Stuart. Daarbij wordt hij begeleid door pianist Marc Maes.

De voorstelling vindt plaats om 14.15 uur. Tickets kosten 12 euro, inclusief koffie, thee en cake, en zijn te bestellen via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.