Lichtenregeling A12 wordt bijgestuurd: zijstraten krijgen wat langer groen Ben Conaerts

11 april 2019

14u29 0 Aartselaar Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat op vrijdag 12 april de lichtenregeling op de A12 in Aartselaar en Wilrijk bijsturen. Dat gebeurt nadat er de afgelopen weken in de spitsuren regelmatig lange files ontstonden in de zijstraten.

Vorige maand werden de vijf ‘zwarte kruispunten’ langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk maximaal conflictvrij gemaakt. Na aansluiting van de kruispunten op de nieuwe verkeerscomputer voerde het AWV al enkele aanpassingen door om de doorstroming van de A12 te verbeteren. Maar het logische gevolg was dat voor het verkeer vanuit de zijstraten van de Boomsesteenweg de wachttijden per lichtencyclus langer werden. Vooral in de spitsuren kon dat regelmatig leiden tot ellenlange files. Na overleg met de betrokken gemeenten worden nu opnieuw enkele bijsturingen gedaan om het verkeer in de zijstraten vlotter te laten verlopen.

“We gaan het verkeer op de A12 tijdens de spits nu een beetje minder lang groen geven, waardoor de zijstraten in ruil wat langer groen krijgen”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Met die aanpassingen hopen we de filedruk in de zijstraten te verlichten. Toch blijft het belangrijk te benadrukken dat men rekening moet houden met langere wachttijden dan voor de nieuwe lichtenregeling. Een veiliger geregeld verkeer vraagt immers meer tijd. We gaan wel de situatie nauwgezet blijven opvolgen en ook de komende weken en maanden onderzoeken of er nog bijkomende optimalisaties mogelijk zijn.”

“Voor de oversteek van fietsers en voetgangers is het vooral belangrijk dat op de drukknoppen gedrukt wordt om langer groen te krijgen. Dat laat toe om op de oversteekplaatsen aan de noordkant van ieder kruispunt in één tijd over te steken. Aan de zuidkant van ieder kruispunt laat dat toe om over te steken tot de brede middenberm en daar veilig te wachten tot de volgende groentijd”, aldus het AWV.

De bijsturing van de lichtenregeling start op vrijdag 12 april vanaf 9 uur. Eerst wordt het kruispunt Leugstraat – Vluchtenbrugstraat aangepakt. Daarna komen achtereenvolgens de kruispunten Guido Gezellestraat – Helststraat, Kontichsesteenweg – Cleydaellaan, Atomiumlaan – Terbekehofdreef en Langlaarsteenweg – Bist aan de beurt. De bijsturing per kruispunt zal ongeveer vijftien minuten in beslag nemen. Eén kruispunt wordt dan voor een kwartier uit dienst genomen om de nieuwe programmatie te laden. Gedurende dat kwartier kan de A12 op dat kruispunt niet gekruist worden. De politie zal wel aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.