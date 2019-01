Lezing over risico’s van alcohol Ben Conaerts

15 januari 2019

14u20 0

Op maandag 21 januari organiseert de gemeentelijke bibliotheek in samenwerking met het Sociaal Huis een lezing over de risico’s van alcohol. Peter Aertsen, psycholoog en preventiewerker bij CGG De Pont in Mechelen, komt je vertellen over het effect van alcohol op je lichaam. “Er zijn heel veel tegenstrijdige meningen en studies over de voor- en nadelen van alcoholische dranken. Bewust zijn van wat het met je gezondheid doet is de eerste stap tot verantwoord omgaan met alcohol”, klinkt het.

De lezing vindt plaats om 20.15 uur, je betaalt 5 euro inkom. Het is meteen ook de ideale voorbereiding op ‘Tournée Minérale’, de jaarlijkse campagne van De DrugLijn en de Stichting Tegen Kanker om in februari één maand lang geen alcohol te drinken. Wie die uitdaging wil aangaan, kan zich inschrijven via www.tourneeminerale.be.