Lezing over Peter Paul Rubens Ben Conaerts

15 maart 2019

16u23 1 Aartselaar Het Davidsfonds van Aartselaar organiseert op dinsdag 19 maart een lezing over Peter Paul Rubens. Lieve Mariën, stadsgids in Antwerpen en gepassioneerd door geschiedenis en kunst, komt over de Antwerpse schilder vertellen.

Mariën zoomt in op zijn familie, de tijd waarin hij leefde, zijn vrouwen, zijn vrienden en het familiedrama waarmee hij werd geconfronteerd.

“Het wordt geen kunsthistorische benadering over coloriet of penseelvoering, maar wel een boeiend verhaal over een belangrijke figuur uit ons verleden”, klinkt het.

De lezing vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 03/877.28.75 of cultuur@aartselaar.be.