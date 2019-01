Lezing over immuuntherapie voor kanker Ben Conaerts

28 januari 2019

Het Davidsfonds Aartselaar organiseert op woensdag 30 januari een lezing over ‘Immuuntherapie voor kanker’. Prof. Dr. Evelien Smits, verbonden aan het UZA, komt de materie op een heldere manier toelichten.

“Immuuntherapie is erop gericht om het immuunsysteem de nodige wapens te geven om kankercellen te elimineren”, klinkt het. “Deze therapie zal hoe langer hoe meer zijn weg vinden naar de ziekenhuizen en deel gaan uitmaken van de standaardbehandeling voor verschillende kankertypes.”

De lezing vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. De toegang kost 10 euro. Je kan je plaats vooraf reserveren via tel. 0478 96 33 99 of davidsfonds.aartselaar@hotmail.com.