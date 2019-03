Leerlingen De Blokkendoos maken kortfilm over gezonde voeding Ben Conaerts

16 maart 2019

17u35 0 Aartselaar Basisschool De Blokkendoos neemt dit schooljaar als enige Vlaamse school deel aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF). De kinderen van het zesde leerjaar bedachten en maakten daarvoor zelf een kortfilm.

De kortfilm werd opgenomen op en rond de basisschool en kreeg als titel ‘Gezond alarm’. De negen minuten durende film zet het belang van gezonde voeding op een ludieke manier in de kijker. “We hebben voor de krokusvakantie de film gemaakt in samenwerking met UNICEF”, zegt schooldirecteur Bart Willemen. “De kinderen van het zesde leerjaar kregen les over het Kinderrechtenverdrag, waaruit ze één kinderrecht kozen om te verfilmen. Bij ons werd uiteindelijk een verhaal uitgeschreven over het recht op gezonde voeding. De kinderen mochten nadien ook zelf mee in de film acteren.”

Met de film neemt De Blokkendoos als enige Vlaamse school deel aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (KRFF), het grootste filmeducatieproject voor Nederlandse basisscholen. De film is te bekijken op het YouTube-kanaal van het KRFF. De films met de meeste views winnen een plek in de grote KRFF-finale eind juni.