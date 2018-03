Leerlingen De Blokkendoos leren eerste woordjes Afrikaans en Arabisch 16 maart 2018

02u51 0 Aartselaar Op basisschool De Blokkendoos worden de kinderen deze week ondergedompeld in een vreemde taal. Gisteren leerden de leerlingen van de lagere school onder meer hun eerste woordjes Afrikaans, Arabisch, Turks en Hongaars. De lessen werden gegeven door een aantal anderstalige ouders van de scholieren zelf.

De kinderen kregen spelenderwijs een aantal basiszinnetjes aangereikt, zoals hoe je elkaar moet begroeten en hoe je groenten en fruit kan kopen aan een marktkraampje. Wat er op het eind van de schooldag van al die nieuwe woorden is blijven hangen, is maar de vraag. Maar duidelijk was wel dat de scholieren heel enthousiast waren om zich eens in een vreemde taal te kunnen verdiepen.





"Het is mooi om te zien hoe kinderen op zoek gaan naar verbanden in de andere talen", zegt directeur Bart Willemen. "Sommige stonden er van versteld dat een taal als het Afrikaans zoveel met het Nederlands gemeenschappelijk heeft. Met dit project willen we aan taalsensibilisering doen en onze kinderen een andere taal en cultuur laten ontdekken. Ik denk dat we zeker ons doel hebben bereikt."





Waren er ook ouders die het niet zagen zitten dat hun kind Arabisch leert? "We hebben alleszins geen kritiek gekregen", reageert Willemen. "We werken op onze school regelmatig rond de diversiteit van de maatschappij en krijgen vaak de kans om kennis te maken met de Arabische cultuur. Zij zijn dat intussen wel gewoon." (BCOR)