Laatste tickets voor filmvertoning ‘Mamma Mia 2’ Ben Conaerts

07 februari 2019

CC ’t Aambeeld vertoont op maandag 11 februari de muzikale komedie ‘Mamma Mia 2’. Tien jaar na het succes van de originele ‘Mammia Mia’-film, werd beslist een vervolg te maken. In de cast herken je onder meer Pierce Brosnan, Meryl Streep en Cher. Zij laten opnieuw de hits van ABBA herleven.

De vertoningen vinden plaats om 14.15 en om 20.15 uur. In de pauze kan je genieten van een drankje en een hapje. De middagvoorstelling is reeds uitverkocht, maar voor de avondvoorstelling zijn er nog plaatsen beschikbaar. Tickets kosten 6 euro en zijn te bestellen via de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.