Laatste gemeenteraad voor Rudy Van Onckelen (Open Vld): “Nu is het aan jongere generatie” Ben Conaerts

18 december 2018

16u36 1 Aartselaar De laatste gemeenteraad van deze legislatuur zit erop in Aartselaar. Voor ex-schepen Rudy Van Onckelen (64) van Open Vld was het meteen het einde van een hoofdstuk. Hij neemt na 35 jaar afscheid als raadslid. “Ik vertrek met een goed gevoel.”

De laatste gemeenteraad van de legislatuur betekende voor een aantal raadsleden meteen ook een afscheid. Onder hen: Open Vld’er Rudy Van Onckelen, die na 35 jaar lokale politiek niet meer verkozen raakte. “Het doet een beetje pijn om de raad vaarwel te moeten zeggen”, geeft hij toe. “Maar dit was eigenlijk al ingecalculeerd. Ik ben met de verkiezingen op de voorlaatste plaats gaan staan en heb geen campagne gevoerd. Dat ik zelfs dan nog 183 voorkeurstemmen wist te halen, was eigenlijk verrassend. Maar ik kan de gemeenteraad verlaten met een goed gevoel en een opgeheven hoofd. Het is mooi geweest. Al vind ik het wel jammer dat onze partij zo’n zware klappen heeft gekregen.”

Twaalf jaar schepen

Van Onckelen zette in 1983 zijn eerste stappen in de lokale politiek. “Op vraag van mijn moeder, een heel hevige blauwe”, glimlacht hij. “Ik werd meteen verkozen en mocht samen met Camille Paulus in de oppositie zetelen. Na 1988 ben ik er even tussenuit geweest, maar sinds 1993 heb ik altijd in de gemeenteraad gezeteld. Daarvan was ik twaalf jaar schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. Als ik er één hoogtepunt uit moet kiezen, was het dat wel: de eerste keer schepen worden. Ik was in de politiek gegaan omdat ik graag iets voor de mensen deed. Schepen worden was zeker niet mijn ambitie geweest.”

Waardige opvolger

Op het hoogtepunt van zijn populariteit werd Van Onckelen zelfs gepolst als kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor de provincieraad. “Maar daar heb ik vriendelijk voor bedankt”, zegt hij. “Ik dacht dat ik meer kon betekenen voor de mensen van Aartselaar als ik me beperkte tot het niveau van de gemeente. Ik ben blij dat ik de beide kanten van het bestuur heb kunnen gezien. Ik heb zowel in de meerderheid als in de oppositie gezeten. Ik ben altijd met iedereen overeengekomen, ook al waren ze van een andere partij. Met Bart Lambrecht (N-VA) denk ik dat ik zeker een waardige opvolger heb. Als ik af en toe eens iets vraag, krijg ik altijd respons.”

Veilinghuizen

Het respect is wederzijds. Op zijn laatste gemeenteraad kreeg Van Onckelen, naast woorden van lof, ook nog een fles Laurent Perrier cadeau. “Voor mij breekt nu een nieuw hoofdstuk aan. Al zal ik de politiek niet helemaal loslaten. Ik zal bij Open Vld betrokken blijven en zal klaarstaan om mijn ervaring door te geven aan de jongere generatie. Verder ben ik nog altijd bezig met het schatten van roerend en onroerend goed voor veilinghuizen. Ik heb 19 jaar in de bekende kringloopwinkel Troc gewerkt, dus ik heb wel wat kennis van antiek. En er zal natuurlijk ook meer tijd vrij komen voor de familie, voor mijn kinderen en toekomstige kleinkinderen.”