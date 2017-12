Kritiek op uitstel investeringen 02u36 0 Aartselaar De gemeenteraad heeft het budget voor 2018 goedgekeurd. De gemeente zet de investeringspolitiek verder en voorziet 2 miljoen euro. Al heeft de oppositie kritiek op het uitstel van een aantal geplande investeringen.

"We hebben in 2017 voor 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in Aartselaar", zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). "De komende jaren zetten we die investeringspolitiek verder. In 2018 voorzien we 2 miljoen euro en we zetten nog eens respectievelijk 1,5 en 2 miljoen opzij voor 2019 en 2020. Dus ongeacht wie in 2019 aan het stuur zal zitten, blijven er voldoende financiële middelen ter beschikking. We nemen onze verantwoordelijkheid om Aartselaar financieel gezond te houden."





Oppositieraadslid Glenn Anné (Open Vld) deelt die mening niet. "Het resultaat op kasbasis mag dan wel positief zijn, dat resultaat is wel verkregen door een lening van 2 miljoen euro aan te gaan om de boel op te smukken." Oppositieraadslid Kris Wils (NAP) wees er dan weer op dat een aantal investeringen wordt uitgesteld. "Onder meer de heraanleg van de Jan Davidlaan en de Wolffaertshoflaan wordt op de lange baan geschoven. Dat heeft natuurlijk een positief effect naar de begroting toe."





"De heraanleg van een aantal straten is inderdaad uitgesteld, maar dat komt omdat we tegen de verwachtingen in aanspraak maken op een subsidie", reageert schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). "Dan is het maar logisch dat we op die subsidie zullen wachten. Met de subsidie kunnen we vier straten aanpakken voor de prijs van twee." (BCOR)