Kritiek op natuurwerken in park Solhof: “Snoeiafval niet opgeruimd” Ben Conaerts

04 februari 2019

Niet iedereen is even opgetogen over de wintersnoei in het park Solhof. Raadslid Guido D’Eer (N-VA) betreurt dat onder meer dat het snoeiafval niet werd opgeruimd. “Het afval werd gewoon gelaten waar het viel”, aldus D’Eer. “Aan de ijskelder, bijvoorbeeld, ligt het er erg onverzorgd bij. Spelende kinderen kunnen zich kwetsen aan het snoeiafval van de taxusstruiken. Het oogt niet alleen heel slordig, ik twijfel er ook aan of dit de natuur dienstig is. Het gebeurt wel vaker dat klein snoeiafval ter plaatse blijft liggen, maar het valt me op dat er nu grote stukken niet werden opgeruimd.”

Schepen van Leefmilieu René Lauwers (Groen) begrijpt de kritiek, maar verwijst naar het beheersplan. “Dat plan werd opgesteld door de Provincie Antwerpen en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Alle snoeiwerken worden uitgevoerd volgens de regels in dat plan. In sommige gevallen laat men het snoeiafval liggen ten behoeve van verschillende kleine dieren. In het verleden werd ook al een takkenwal gemaakt van het snoeiafval. We zullen die suggestie eens opnieuw ter sprake brengen. De persoon die in het park Solhof werkt en het park haast als zijn eigen tuin beschouwt, is momenteel wel buiten strijd wegens een ernstige ziekte.”