Kritiek op gemeentelijk strooiplan: “Parking cultureel centrum lag er spekglad bij” Ben Conaerts

30 januari 2019

13u04 0 Aartselaar Oppositiepartij Open Vld heeft kritiek op het strooiplan van de gemeente. Tijdens de sneeuwval van vorige week bleek er op enkele drukke plaatsen niet gestrooid. Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) wil de strooitoer evalueren.

“We kregen vorige week te horen dat er op de parking van het Kapellehof en de parking van het CC niet was gestrooid, ondanks de sneeuwval”, stipt Glenn Anné (Open Vld) aan. “Op die laatste worden honderden schoolkinderen door hun ouders afgehaald. Als het daar niet sneeuw- en ijsvrij is, leidt dat tot zeer gevaarlijke situaties. Misschien is het tijd om de strooitoer te herbekijken en sommige straten over te hevelen naar de A-toer.”

“De parking van het cultureel centrum is opgenomen in de A-toer”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Ik heb van onze technische dienst begrepen dat er zich een intern misverstand heeft voorgedaan, waardoor er op de parking van het CC eenmalig niet gestrooid is geweest. Dat misverstand is snel aan het licht gekomen en ’s avonds is er daar dan wel een strooiploeg langs gereden. Dit zal dus niet meer opnieuw voorvallen.”

Evaluatie

“De parking van het Kapellehof behoort tot de B-toer, waar pas na de A-toer wordt gestrooid, mits de strooivoorraad het toelaat. Ik heb van de technische dienst geen informatie gekregen waarom deze parking niet ijs- en sneeuwvrij zou zijn gemaakt. Een evaluatie is zeker mogelijk. Dat was zelfs sowieso het plan, nu de gemeente sinds kort een nieuwe technische coördinator heeft. Ik zal weldra met hem samenzitten om de strooitour te evalueren, met het oog op de volgende winter.”