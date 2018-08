Kris Wils in ziekenhuis na fietsongeval NAP-FRACTIELEIDER IS HERSTELLENDE OP INTENSIEVE ZORGEN BEN CONAERTS

02u35 0 Aartselaar Aartselaar leeft volop mee met voormalig schepen en huidig oppositieraadslid Kris Wils (NAP). De 54-jarige politicus is zwaar ten val gekomen tijdens een fietstocht en is momenteel herstellende op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis in Brugge. Zijn toestand is stabiel en hij verkeert niet in levensgevaar.

NAP-politicus Kris Wils is tijdens zijn vakantie aan de Belgische kust zwaar ten val gekomen bij een fietstocht. Het ongeval vond plaats op maandag 23 juli in Zeebrugge. Hoewel hij een fietshelm droeg, raakte Wils gewond aan zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis van Brugge overgebracht, waar een hersenbloeding werd vastgesteld. De Aartselarenaar was op dat moment bij bewustzijn, maar moest een paar dagen later alsnog onder het mes om de druk op zijn hersenen te verminderen. Na de operatie is hij in een kunstmatige slaap gehouden om hem de kans te geven rustig te herstellen. Ondertussen is hij door de dokters uit de kunstmatige slaap gehaald en reageert hij op de prikkels die hij krijgt. Het team van dokters in Brugge heeft meermaals hun vertrouwen in een goed herstel uitgesproken.





"Voor alle duidelijkheid: zijn toestand is dus stabiel", verzekert NAP-voorzitter Ludo Segers. "Kris verkeert niet in levensgevaar. In het ziekenhuis is intussen al gebleken dat hij kan bewegen en kan praten. Wat hij aan de val zal overhouden, is nu nog koffiedik kijken. Maar er zal sowieso een herstelperiode nodig zijn. Het is bijzonder jammer dat dit Kris moest overkomen. Een oneffenheid in de weg lag wellicht aan de oorzaak van de valpartij. Je mag er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als hij geen fietshelm had gedragen. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Ik wens Kris een spoedig herstel toe en hoop dat hij snel weer de oude is."





Op de sociale media zijn er nog veel meer steunbetuigingen te lezen voor Kris Wils. Tientallen Aartselarenaren willen hem en zijn echtgenote een hart onder de riem steken en hebben in de Facebookgroep 'Ge zijt van Aartselaar als...' positieve boodschappen neergeschreven en verschillende foto's van kaarsen gepost. Voor heel wat inwoners komt het nieuws van het fietsongeval als een donderslag bij heldere hemel.





Wils staat in Aartselaar vooral bekend als voormalig schepen van onder meer Mobiliteit en huidig fractieleider van oppositiepartij NAP.





Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober is hij door het kartel CD&V/NAP naar voren geschoven als lijsttrekker.