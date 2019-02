Klimaatoma’s en -opa’s houden actie op markt Ben Conaerts

01 februari 2019

14u42 0 Aartselaar De ‘Grootouders voor het klimaat’ hebben vanmorgen een actie gehouden op de wekelijkse markt in Aartselaar. Aan het kruispunt van het Laar en de Kapellestraat deelden zij flyers uit en probeerden ze zoveel mogelijk mensen te engageren voor de klimaatstrijd.

Met een kleine twintig waren ze, de klimaatopa’s en -oma’s die deze morgen in Aartselaar kwamen actie voeren. “Wij zijn zeer bezorgd voor de toekomst van onze kleinkinderen”, zegt Elka Joris (82), een van de oprichtsters van de vereniging. “We willen de omschakeling maken naar een duurzame economie, maar dat kan alleen samen met een overheid die de juiste keuzes maakt en krachtig optreedt. Dat laat deze overheid voorlopig na en dus vinden we de tijd rijp voor actie. We zijn de voorbije donderdagen ook telkens mee gaan betogen Brussel en dat willen we blijven doen.”

Nog veel in de steigers

‘Grootouders voor het Klimaat’ is ontstaan uit Groen Plus, maar wil zo snel mogelijk uitgroeien tot een pluralistische, politiek neutrale vzw waar niet naast kan gekeken worden. “We zijn intussen al met ongeveer 150 grootouders uit heel Vlaanderen”, zegt Leonce Dekeyser (69). “Ook hier op de markt blijkt dat we op veel sympathie kunnen rekenen van de mensen. Het is pas de eerste keer dat we een actie als deze organiseren, maar we willen ze zeker overdoen in andere gemeenten. Er staat de komende weken en maanden voor ons nog veel in de steigers.”

Meer info over de ‘Grootouders voor het klimaat’ is te vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/KlimaatGrootouders.