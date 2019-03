Kinderzwembad wordt in krokusvakantie omgetoverd tot ballenbad Ben Conaerts

01 maart 2019

Tijdens het eerste en laatste weekend van de krokusvakantie wordt het kinderzwembad van het sportcentrum in Aartselaar opnieuw omgetoverd tot een heus kleuterzwemballenbad. Op zaterdag 2 en 9 maart en zondag 3 maart drijven honderden gekleurde balletjes in het kleine bad, ideaal om kleine spruiten een duik te laten nemen. Het kleuterballenbad is telkens open van 10 tot 16 uur.