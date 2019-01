Kindergemeenteraad toost op 2019 Ben Conaerts

06 januari 2019

15u12 0 Aartselaar De jaarlijkse nieuwjaarsdrink heeft opnieuw een massa volk op de been gebracht. De tent op het Laar liep deze voormiddag afgeladen vol. De Aartselarenaren kwamen er samen klinken op het nieuwe jaar en goede voornemens uitwisselen.

De organisatie van de nieuwjaarsdrink was een samenwerking tussen de gemeente en de verschillende wijkraden. In haar toespraak benadrukte burgemeester Sophie De Wit (N-VA) het belang van deze wijkraden en riep ze de inwoners op zich erbij aan te sluiten. “Alle inzet is er welkom”, aldus De Wit.

Ook kinderburgemeester Gitte Dauw mocht de aanwezigen toespreken. “Wees lief voor elkaar en geef je naaste eens een compliment”, luidde haar boodschap.