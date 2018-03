Kinderen planten bomen in De Reukens 16 maart 2018

Het natuurgebied De Reukens heeft er opnieuw een aantal bomen bij gekregen. Dat is onder meer te danken aan de zesde leerjaren van gemeentelijke basisschool Cade en basisschool De Blokkendoos hebben. Zij hielden een boomplantactie op het terrein vlak naast de Wullebeekstraat. De twee klassen plantten in totaal een kleine honderd boompjes aan, waaronder de winterlinde, de wintereik en de boskers.





"In plaats van de les zedenleer of godsdienst te geven, zijn we hier met de kinderen bomen komen planten", zegt meester Joris van basisschool Cade. "Het is wel leuk om te zien dat sommige kinderen al groene vingers hebben. Op school hebben we zelf een klein tuintje waarin we op kleinschalige manier wat groenten kweken. Daarmee proberen we de kinderen bezig te laten zijn met het milieu en de natuur."





(BCOR)