Kinderen planten bomen in De Reukens 24 maart 2018

Het natuurgebied De Reukens heeft er opnieuw een aantal boompjes bij gekregen. Dat is te danken aan de zesdejaars van basisscholen Cade en De Blokkendoos. Zij plantten onlangs zo'n honderd bomen aan op het terrein vlak naast de Wullebeekstraat. "Het is wel leuk om te zien dat sommige kinderen al groene vingers hebben", zegt meester Joris. "Op school hebben we zelf een tuintje waarin we wat groenten kweken." Iedereen die wou, mocht onlangs ook zelf een streekeigen boom in De Reukens komen planten. "Alles bij elkaar zijn er zo'n 2.000 bomen aangeplant", zegt schepen van Milieu René Lauwers (Groen). "Daarbij konden we onder meer rekenen op de medewerking van het Agentschap Natuur en Bos, dat verantwoordelijk is voor het beheer van De Reukens."





(BCOR)