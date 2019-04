Kinderen kunnen zich weer uitleven in zwemballenbad Ben Conaerts

04 april 2019

15u30 0

Tijdens het eerste en laatste weekend van de paasvakantie wordt het kinderzwembad van het sportcentrum in Aartselaar opnieuw omgetoverd tot een heus kleuterzwemballenbad. Op zaterdag 6 en 13 april en zondag 7 en 14 april drijven honderden gekleurde balletjes in het kleine bad.Het is de ideale gelegenheid voor ouders en grootouders om met hun kleine spruiten een duik te komen nemen. Het kleuterballenbad is open van 10 tot 16 uur.