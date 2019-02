Kinderen bouwen carnavalsfeestje Ben Conaerts

10 februari 2019

18u22 0 Aartselaar In parochiezaal Wolffaertshof zat de feeststemming er deze namiddag goed in. Zo’n 35 jongens en meisjes kwamen er zich uitleven op het kindercarnavalbal van de Stannewieken.

De kinderen hadden voor de gelegenheid hun leukste outfits uit de kast gehaald. Verkleed als K3-zangeresje, zeerover of superheld gingen ze uit de bol op de muziek van de kinderdisco. De leden van carnavalsvereniging De Stannewieken vervulden intussen de rol van clown en zorgden voor de nodige grappen en grollen. Verder was er een tekenwedstrijd met mooie prijzen en een verkiezing voor het mooiste en meest originele carnavalskostuum.

“Het was een fantastische namiddag”, zegt Marc Van Dingenen van De Stannewieken, die later deze maand tot Prins Carnaval zal worden gekroond. “Het was een ongelooflijk mooie start van de carnavalsperiode in Aartselaar. Nu is het aftellen naar het carnavalsweekend van 22, 23 en 24 februari. Dan kan het carnaval in Aartselaar helemaal losbarsten.”