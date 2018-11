Kerstmarkt ten voordele van Welzijnsschakels Ben Conaerts

27 november 2018

Op zondag 2 december wordt zaal De Koekoek ingepalmd door een kerstmarkt. Je kan er van 11 tot 18 uur terecht om kerststukjes, kerstbomen, kerstkaartjes, kaarsen en andere toffe hebbedingetjes op de kop te tikken. Tussendoor kan je smullen van pannenkoeken, croque monsieurs, bakharing en soep.

“We organiseren deze kerstmarkt elk jaar ten voordele van Welzijnsschakels Boom”, klinkt het. “Dat is een organisatie die steun biedt aan gezinnen die leven in armoede. We konden de voorbije edities telkens een mooi bedrag overschrijven voor hun werking. Hopelijk kunnen we hen ook nu weer een financieel duwtje in de rug geven.”