Kerstmarkt is opnieuw voltreffer Ben Conaerts

16 december 2018

Een lekker koud winterweertje, meer dan 50 kraampjes en een massa volk: de jaarlijkse kerstmarkt van Aartselaar was zaterdag opnieuw een voltreffer. De hele namiddag en avond viel er op en rond het Laar een gezellige drukte te beleven.

Drank en eten was er meer dan genoeg op de kerstmarkt, maar ook wie op zoek ging naar een origineel kerstgeschenk, kon er zijn gading vinden. Een aantal lokale kunstenaars probeerde er eigen creaties aan de man te brengen, gaande van wenskaarten en glasjuwelen tot kleipotjes en biologische zepen. Veel standhouders hadden hun standje in het teken van Music for Life gezet en hoopten met de verkoop van spulletjes geld in te zamelen voor onder meer Kom op tegen Kanker en Moeders voor Moeders. Doorlopend waren er gratis optredens van verschillende Aartselaarse verenigingen, zoals de harmonie Xaverianen, het koor Toonaardig en dansschool Dance Duplex. Apotheose van de dag was de speelse vuurshow die Variété Flambé bij avondlicht kwam opvoeren aan de Sint-Leonarduskerk.