Kapot wegdek in Pierstraat wordt hersteld 17 maart 2018

Het gemeentebestuur wil het wegdek in de Pierstraat, tussen de A12 en de Tuinlei laten aanpakken. Ter hoogte van huisnummer 232 is het wegdek volledig stuk gereden, waardoor de directe buurtbewoners worden geconfronteerd met lawaaihinder en trillingen. De gemeente ontving reeds een melding over de problemen en oppositiepartij NAP bracht de situatie ter sprake in de gemeenteraad. "Uit navraag blijkt dat dit stuk asfalt in het verleden altijd werd beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)", reageert schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). "We zijn zelf dus geen wegbeheerder van dit stuk en hebben het AWV dan ook gevraagd om de toestand te bekijken en in te grijpen. " (BCOR)