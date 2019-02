Kapitein Winokio treedt op in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

13 februari 2019

13u27 0

Kapitein Winokio is op zondag 17 februari te gast in CC ’t Aambeeld. In ‘De winter van Kapitein Winokio’ neemt de kapitein je mee op een muzikale tocht door de dikke sneeuw. Hij ontmoet een ijsbeer, danst als een pinguïn en zingt over vallende sneeuwvlokjes.

De voorstelling vindt plaats om 16 uur in CC ’t Aambeeld. Alle beschikbare tickets zijn intussen al de deur uit.